“Terrone non è diffamazione”, Feltri assolto da un giudice campano (Di venerdì 20 novembre 2020) Utilizzare la parola “Terrone” non è diffamazione perchè la razza terrona, come quella polentona, non esiste. E’ con queste motivazioni che il giudice di Pace di Cava de’ Tirreni – nella provincia di Salerno – ha assolto il giornalista Vittorio Feltri dall’accusa di diffamazione, dopo che il fondatore ed ex direttore del quotidiano Libero era stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Utilizzare la parola” non è diffamazione perchè la razza terrona, come quella polentona, non esiste. E’ con queste motivazioni che ildi Pace di Cava de’ Tirreni – nella provincia di Salerno – hail giornalista Vittoriodall’accusa di diffamazione, dopo che il fondatore ed ex direttore del quotidiano Libero era stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

stoavvelenato : @oppilif199 a brera porco dio non si può leggere sicuro è un terrone - ettoretimi : @grotondi Guardi il suo appoggio alla Lega da meridionale è già scandaloso. Pensava che non la considerassero terro… - alega70 : RT @VincenzoVitale_: Quando tu, Italiano, dai del patriota chi ti ha già detto di non sentirsi tuo patriota, vuol dire che ignori. Quando… - riccardo_71 : @GuidoCrosetto Sicuramente chi lo ha definito 'psiconano' ha mostrato di non essere educato al mondo intero. Io co… - angelo_pallini : @VezzoliNarciso Condiviso al 100%, naturalmente ci sono anche i bianchi di merda, anche questo è razzismo!?!?!? Il… -

Ultime Notizie dalla rete : “Terrone non Lozano: tacnia, zureja e sustanza, natu jucatore a ppietto a cchillo 'e primma! IlNapolista