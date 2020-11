Sharper L'Aquila la Notte dei Ricercatori va online 40 eventi di scienza facile e curiosità (Di venerdì 20 novembre 2020) L'Aquila - La zona rossa non ferma "Sharper, la Notte dei Ricercatori 2020". 26-27-28 novembre torna all'Aquila, e in altre dodici città, la manifestazione di divulgazione della scienza, dedicata a studenti e famiglie. Il programma online (www.Sharper-night.lngs.infn.it) prevede 40 appuntamenti su i temi scientifici alla portata di tutti. Tra le novità, il 26 novembre "Gran Sasso Videogame" il gioco interattivo basato su problemi scientifici. "L'Universo in musica", un viaggio musicale nella scienza condotto da un fisico d'eccezione, Fernando Ferroni, maestro di fisica delle particelle. "Tra arte e scienza" un dibattito sul dialogo tra artisti e scienziati dal Maxxi dell'Aquila. 27 novembre: "Borexino, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 20 novembre 2020) L'- La zona rossa non ferma ", ladei2020". 26-27-28 novembre torna all', e in altre dodici città, la manifestazione di divulgazione della, dedicata a studenti e famiglie. Il programma(www.-night.lngs.infn.it) prevede 40 appuntamenti su i temi scientifici alla portata di tutti. Tra le novità, il 26 novembre "Gran Sasso Videogame" il gioco interattivo basato su problemi scientifici. "L'Universo in musica", un viaggio musicale nellacondotto da un fisico d'eccezione, Fernando Ferroni, maestro di fisica delle particelle. "Tra arte e" un dibattito sul dialogo tra artisti e scienziati dal Maxxi dell'. 27 novembre: "Borexino, ...

