Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: domani la seconda giornata con due partite rinviate e solo tre gare da disputare (Di venerdì 20 novembre 2020) Proseguono le tante difficoltà per il campionato di Serie A1 maschile di Pallanuoto. La partenza in ritardo e il cambio di formula non sono bastati, si succedono ancora i rinvii degli incontri. domani in programma sarà infatti la seconda giornata, ma, come segnalato dalla Federnuoto: “in relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19?, sono rinviate a data da destinarsi RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) e RN Florentia-RN Savona (D)”. Un turno monco, con due match in meno e solo tre da disputare, quindi. Totalmente fermo il Girone A, con la Pro Recco detentrice del titolo che riposa. Impegno casalingo per l’AN Brescia nel B con la Roma Nuoto. Ci sarà da seguire ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Proseguono le tante difficoltà per il campionato diA1 maschile di. La partenza in ritardo e il cambio di formula non sono bastati, si succedono ancora i rinvii degli incontri.in programma sarà infatti la, ma, come segnalato dalla Federnuoto: “in relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19?, sonoa data da destinarsi RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) e RN Florentia-RN Savona (D)”. Un turno monco, con due match in meno etre da, quindi. Totalmente fermo il Girone A, con la Pro Recco detentrice del titolo che riposa. Impegno casalingo per l’AN Brescia nel B con la Roma Nuoto. Ci sarà da seguire ...

20/11/2020 - Trasferta milanese per la Pallanuoto del Posillipo che domani alle ore 15.30 scenderà in vasca contro la PN Metanopoli nella seconda gara del mini girone di serie A maschile. Le quattro s ...

