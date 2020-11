Kobe Bryant | figli | moglie e carriera Chi era l’ex cestista

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 19 novembre 2020) La morte delstatunitense, vittima di un incidente in elicottero nei pressi di Los Angeles insieme allaa di 13 anni Gianna, non scuote solo il mondo dello sport.: l’incidente del 26 gennaio 2020 L’incidente in cui ha trovato la morteè avvenuto a circa 40 minuti dal decollo dell’elicottero su cui si trovava a bordo dall’aeroporto di Orange County. Intorno alle 9 del mattino (ore 18 a Los Angeles)con altre 8 persone si stava recando a Thousands Oak, località dove si sarebbe giocato il torneo di basket organizzato dall’accademia denominata, sulla scorta del soprannome dello stesso, Mamba Sport ...