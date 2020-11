Covid, Spadafora: “No riaperture delle palestre nel prossimo Dpcm” (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “Credo che non esistano purtroppo le condizioni sanitarie in questo momento per poter prevedere nel prossimo Dpcm, quello che andrà in vigore dal 4 dicembre, le aperture” di palestre e centri sportivi. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, nel corso della di ‘Porta a Porta’ in onda ieri sera su Raiuno. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “Credo che non esistano purtroppo le condizioni sanitarie in questo momento per poter prevedere nel prossimo Dpcm, quello che andrà in vigore dal 4 dicembre, le aperture” di palestre e centri sportivi. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, nel corso della di ‘Porta a Porta’ in onda ieri sera su Raiuno.

