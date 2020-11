Calabria, Bertolaso: "Uomo giusto è Gratteri" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "In Calabria, contrariamente a ciò che si va continuando a dire, non esiste un problema di gestione sanitaria, ma di gestione amministrativa e trasparente della sanità. Sono due cose completamente diverse. La regione va gestita da chi non ha interessi per e con la salute calabrese". Lo dice all'Adnkronos dell'ex capo della Protezione Civile, ora consulente (a titolo gratuito) per l'emergenza in Umbria, Guido Bertolaso, commentando la situazione legata alla "Non è vero che manchino medici, ce ne sono di bravissimi, non è vero nemmeno che manchino infermieri o posti letto. Mancano persone in grado di farla funzionare", afferma. E sul nuovo commissario, Bertolaso risponde schietto: "Ancora? Probabilmente per il ruolo di commissario non serve un bravo medico come Strada e nemmeno un ex rettore come Gaudio. E' ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "In, contrariamente a ciò che si va continuando a dire, non esiste un problema di gestione sanitaria, ma di gestione amministrativa e trasparente della sanità. Sono due cose completamente diverse. La regione va gestita da chi non ha interessi per e con la salute calabrese". Lo dice all'Adnkronos dell'ex capo della Protezione Civile, ora consulente (a titolo gratuito) per l'emergenza in Umbria, Guido, commentando la situazione legata alla "Non è vero che manchino medici, ce ne sono di bravissimi, non è vero nemmeno che manchino infermieri o posti letto. Mancano persone in grado di farla funzionare", afferma. E sul nuovo commissario,risponde schietto: "Ancora? Probabilmente per il ruolo di commissario non serve un bravo medico come Strada e nemmeno un ex rettore come Gaudio. E' ...

