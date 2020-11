NBA 2020-2021, Andre Drummond esercita la player option presente nel suo contratto (Di martedì 17 novembre 2020) Il mercato NBA continua a regalare colpi di scena. Tanti sono i giocatori che entreranno in free agency, ma c’è anche chi ha scelto di rimandare l’appuntamento all’anno prossimo. Come Andre Drummond, centro dei Cleveland Cavaliers, il quale, stante quanto riporta Marc Stein, ha deciso di esercitare la player option presente nel suo contratto, che prevede che il pivot giochi un’altra stagione con il sodalizio dell’Ohio ricevendo un salario a ben 28,7 milioni di dollari. Drummond era arrivato ai Cavs durante lo scorso inverno, quando questi lo avevano ricevuto via trade dai Detroit Pistons, la franchigia che aveva scelto il pivot al draft nel 2012. Due volte all-star, nel 2016 e nel 2018, Drummond ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) Il mercato NBA continua a regalare colpi di scena. Tanti sono i giocatori che entreranno in free agency, ma c’è anche chi ha scelto di rimandare l’appuntamento all’anno prossimo. Come, centro dei Cleveland Cavaliers, il quale, stante quanto riporta Marc Stein, ha deciso dire lanel suo, che prevede che il pivot giochi un’altra stagione con il sodalizio dell’Ohio ricevendo un salario a ben 28,7 milioni di dollari.era arrivato ai Cavs durante lo scorso inverno, quando questi lo avevano ricevuto via trade dai Detroit Pistons, la franchigia che aveva scelto il pivot al draft nel 2012. Due volte all-star, nel 2016 e nel 2018,...

OA_Sport : NBA 2020-2021, Andre Drummond esercita la player option presente nel suo contratto - dchinellato : Le scelte che Milwaukee manda a New Orleans nell'affare Holiday 2020: prima di Indiana 2024: diritto di scambio 20… - rprat75 : Il Director of Operations del programma di basket di Nebraska University, quello allenato da Coach Hoiberg,… - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Non è un'operazione fatta solo per costruire i nuovi Gasol o Ricky Rubio, ma c'entra qualcosa anche il calcio. https://t… - Gazzetta_NBA : “Ball, Wiseman, gli europei e Mannion: ecco quanto valgono”. Luca Virgilio, italiano di Nebraska, fa le carte al Dr… -