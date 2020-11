ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: #smog , nessun effetto lockdown: alti livelli di #pm10 a #Milano, #Bergamo e #Brescia - qn_giorno : #smog , nessun effetto lockdown: alti livelli di #pm10 a #Milano, #Bergamo e #Brescia - PasquinoSalento : @webgiulio @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Certo che se ne fotte questa dell'ambiente è una capra fascista nera com… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog nessun

La Provincia Pavese

I dati di Arpa Lombardia, l'Indice di qualità dell'aria è all'ultimo dei cinque livelli previsti: "molto scarsa" ...Pavia, il traffico è in calo ma pesa l’accensione dei riscaldamenti. Legambiente: «Fabbriche in attività, non è come marzo» ...