Germania, in arrivo restrizioni più dure. Merkel: "Curva si stabilizza, ma lentamente". Francia: "Ripreso il controllo dell'epidemia" (Di lunedì 16 novembre 2020) Quarantena già in caso di raffreddore, obbligo di mascherina per tutti gli alunni a scuola, limitazioni agli incontri tra persone di due famiglie diverse. Il governo tedesco pianifica una nuova stretta in tutta la Germania per fermare la diffusione del coronavirus: a due settimane dall'entrata in vigore del lockdown soft, servono restrizioni più dure perché le prime misure non hanno avuto gli effetti sperati sulla curva dei contagi. "I numeri si stanno stabilizzando. Ma troppo lentamente": questa mattina la cancelliera Angela Merkel ha espresso tutta la personale preoccupazione al direttivo del suo partito, la Cdu. Per questo motivo la riunione di oggi con i ministri presidenti dei Länder, che inizialmente doveva servire solo a fare il punto della situazione ...

