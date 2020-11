Napoli, Osimhen è un talento indiscutibile: ma la mira è da aggiustare (Di martedì 3 novembre 2020) Napoli - Victor Osimhen , indiscutibile talento nonché indiscusso protagonista del primo mese del nuovo Napoli di Gattuso , tatticamente ricalibrato proprio per esaltarne le caratteristiche, sta ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 novembre 2020)- Victornonché indiscusso protagonista del primo mese del nuovodi Gattuso , tatticamente ricalibrato proprio per esaltarne le caratteristiche, sta ...

ZZiliani : Il Sassuolo (molto rimaneggiato) ha vinto a Napoli con merito. Ma a inizio secondo tempo, sullo 0-0, l'arbitro avre… - BTwoEl : Così non ci siamo amici del #Napoli #Twitter troppe critiche a #osimhen dopo #Atalanta era il nuovo #weah mo è dive… - sportli26181512 : #Napoli, Osimhen è un talento indiscutibile: ma la mira è da aggiustare: Un gol e un assist in 5 gare in A. Gattuso… - OriC1282 : @FrancescoRoma78 @1926_cri A Napoli non sappiamo aspettare, poi a mio parere #Osimhen non è stato cosi catastrofico… - Saalvatore4 : RT @FrancescoRoma78: Sempre detto che #Osimhen va aspettato. Ha poco più di 20 anni, io attendo almeno febbraio per dare un primo giudizio… -