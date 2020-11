Conte si vanta di distribuire mascherine a scuole perlopiù chiuse e di avere tutto sotto controllo (Di martedì 3 novembre 2020) C’è un momento preciso, nella parabola di un leader politico di successo – di solito corrispondente al momento culminante della sua popolarità, o comunque di poco successivo – in cui comincia improvvisamente a credere alla sua stessa propaganda, con una fermezza e una tenacia sconosciute anche al più fesso dei suoi sostenitori. Con il passare dei giorni è difficile non notare le tracce di un simile meccanismo psicologico nella maggior parte degli esponenti del governo e della maggioranza, per non parlare della nutrita schiera di intellettuali, giornalisti e filosofi neocontiani, sempre più ardentemente persuasi del fatto che questo sia il migliore dei governi possibili. Nessuno però ne appare più persuaso di Giuseppe Conte. Nel suo discorso dinanzi al Parlamento, il presidente del Consiglio ha ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 novembre 2020) C’è un momento preciso, nella parabola di un leader politico di successo – di solito corrispondente al momento culminante della sua popolarità, o comunque di poco successivo – in cui comincia improvvisamente a credere alla sua stessa propaganda, con una fermezza e una tenacia sconosciute anche al più fesso dei suoi sostenitori. Con il passare dei giorni è difficile non notare le tracce di un simile meccanismo psicologico nella maggior parte degli esponenti del governo e della maggioranza, per non parlare della nutrita schiera di intellettuali, giornalisti e filosofi neocontiani, sempre più ardentemente persuasi del fatto che questo sia il migliore dei governi possibili. Nessuno però ne appare più persuaso di Giuseppe. Nel suo discorso dinanzi al Parlamento, il presidente del Consiglio ha ...

Non conosciamo ancora il volto dell’Italia che verrà, ma sappiamo con certezza che le trasformazioni in atto lo cambieranno profondamente.

Mentre Merkel spiega che un indice di contagio a 1,3 non è sostenibile (per la Germania), l’Italia viaggia all’1,7 tra propaganda e fanfaronate a rotelle. Intanto il Partito democratico dà la colpa de ...

