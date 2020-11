Oroscopo di Lunedì 2 Novemmbre 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) Oroscopo DEL GIORNO2 NOVEMBRE 2020 Ariete Una settimana a tutto gas, ma senza eccessi. 2° decano in particolare: il Sole in Scorpione ti chiede di controllarti quando vuoi accelerare, dato che Marte è nel tuo decano. E anche se il pianeta è retrogrado, ti dà ancora molta energia. Tuttavia, ci possono essere momenti in cui stai pianificando un progetto e non vedi l’ora di vederlo realizzare. Questo sarà possibile alla fine di dicembre e gennaio. Toro Una settimana un po’ complicata nelle tue attività quotidiane, non avrai tempo per te stesso e tenderai a rimanere indietro in tutto. Certo, il più delle volte è nella tua natura, non sei mai di fretta, odi la pressione. A meno che non sia tu a metterla… Ma sono gli altri che ti chiederanno di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 novembre 2020)DEL GIORNO2 NOVEMBREAriete Una settimana a tutto gas, ma senza eccessi. 2° decano in particolare: il Sole in Scorpione ti chiede di controllarti quando vuoi accelerare, dato che Marte è nel tuo decano. E anche se il pianeta è retrogrado, ti dà ancora molta energia. Tuttavia, ci possono essere momenti in cui stai pianificando un progetto e non vedi l’ora di vederlo realizzare. Questo sarà possibile alla fine di dicembre e gennaio. Toro Una settimana un po’ complicata nelle tue attività quotidiane, non avrai tempo per te stesso e tenderai a rimanere indietro in tutto. Certo, il più delle volte è nella tua natura, non sei mai di fretta, odi la pressione. A meno che non sia tu a metterla… Ma sono gli altri che ti chiederanno di ...

