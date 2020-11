Nuoto | ISL 2020 | sesta tappa seconda giornata Benedetta Pilato fa centro anche nei 100 rana | Miressi vittorioso nei 100 sl

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) Si è concluso il sesto match della International Swimming League. La Champions League del, di scena alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), ha sorriso ai campioni in carica degli Energy Standard, impostisi con il punteggio di 609.0, a precedere i Toronto Titans (448.0), i NY Breakers (354.5) e gli Aqua Centurions. Unache per i colori azzurri è stata dai contenuti decisamente interessanti. Dopo i 50femminili di ieri,(ENS) si è portata a casai 100 metri: 1’03″89 per lei, unica ad abbattere il muro dell’1’04” e non troppo distante dal suo 1’03″67 (record italiano). Benny si è imposta davanti alla canadese Kelsey Wog (TOR) in 1’04″85 e al duo ...