Sampdoria Genoa 1-1 LIVE | Palo Keita | Damsgaard si divora il vantaggio

Allo stadio Marassi la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Sampdoria e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio "Marassi", Sampdoria e Genoa si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Genoa 1-1 MOVIOLA 77′ Tiro Keita – Conclusione potente dell'attaccante della Sampdoria, Perin para in due tempi 72′ Cambi Maran – Escono Scamacca e Badelj, entrano Pjaca e Behrami 70′ Occasione Sampdoria – Keita si gira e scaglia il tiro, il pallone colpisce il Palo. Sulla ribattuta Damsgaard si divora il vantaggio

