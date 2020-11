La Spagna impone una patrimoniale e non è una sorpresa (Di domenica 1 novembre 2020) La Spagna va in controtendenza, il governo di sinistra guidato dal socialista Pedro Sánchez mette al centro della manovra finanziaria per il 2021 l’aumento delle imposte per chi produce più reddito. In poche parole, si punta tutto sulla patrimoniale. Un unicum tra i paesi membri dell’Unione europea, concentrati su misure economiche espansive, sulle agevolazioni per i contribuenti, sulla promessa di riforme dirette alla riduzione dell’Irpef, come paventata da tempo dal nostro ministro Roberto Gualtieri. In Spagna no, le imposte cresceranno per i redditi più elevati, e verso l’alto schizzerà pure la tassazione per le imprese. Un’operazione di “giustizia sociale” che i due leader della coalizione di governo, il premier Pedro Sánchez e il suo vice Pablo Iglesias, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Lava in controtendenza, il governo di sinistra guidato dal socialista Pedro Sánchez mette al centro della manovra finanziaria per il 2021 l’aumento delle imposte per chi produce più reddito. In poche parole, si punta tutto sulla. Un unicum tra i paesi membri dell’Unione europea, concentrati su misure economiche espansive, sulle agevolazioni per i contribuenti, sulla promessa di riforme dirette alla riduzione dell’Irpef, come paventata da tempo dal nostro ministro Roberto Gualtieri. Inno, le imposte cresceranno per i redditi più elevati, e verso l’alto schizzerà pure la tassazione per le imprese. Un’operazione di “giustizia sociale” che i due leader della coalizione di governo, il premier Pedro Sánchez e il suo vice Pablo Iglesias, ...

