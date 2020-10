Silvia Toffanin, un lutto difficile da superare per la showgirl (Di sabato 31 ottobre 2020) La conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin ha perso la madre Gemma Parison proprio in questi giorni. La donna era malata da tempo Fonte Facebook – Napoli Fanpage.itSilvia Toffanin è uno dei volti più noti della televisione italiana, ma nonostante ciò cerca sempre di mantenere massimo riserbo sulla sua vita privata. Una brutta notizia riguardante la sua famiglia è però venuta fuori: mamma Gemma è venuta a mancare a 92 anni causa di un brutto male con cui lottava da mesi (morbo di Parkinson). Tra le due c’era un legame fortissimo, di complicità così come la con la sorella Daiana. Adesso le due dovranno stringersi ancora di più per cercare di sopperire alla triste dipartita della mamma. Una figura molto importante per ... Leggi su chenews (Di sabato 31 ottobre 2020) La conduttrice di Verissimoha perso la madre Gemma Parison proprio in questi giorni. La donna era malata da tempo Fonte Facebook – Napoli Fanpage.itè uno dei volti più noti della televisione italiana, ma nonostante ciò cerca sempre di mantenere massimo riserbo sulla sua vita privata. Una brutta notizia riguardante la sua famiglia è però venuta fuori: mamma Gemma è venuta a mancare a 92 anni causa di un brutto male con cui lottava da mesi (morbo di Parkinson). Tra le due c’era un legame fortissimo, di complicità così come la con la sorella Daiana. Adesso le due dovranno stringersi ancora di più per cercare di sopperire alla triste dipartita della mamma. Una figura molto importante per ...

