(Di sabato 31 ottobre 2020) Un cittadino dinon ce l’ha fatta: è morto per coronavirus, facendo salire a tre le vittime del paese dall’inizio della pandemia. “A nome di tutti i gerenzanesi porgo sentite condoglianze ai familiari”, tiene a dire il sindaco Ivano Campi, facendo poi sapere: “In questi duesi sono registrate 36 nuove persone … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Covid, a Gerenzano un decesso e 36 positivi in due giorni - ilSaronno : Covid, lutto a Gerenzano - ilSaronno : Covid, Gerenzano 120 positivi. Campi chiama l’Ats per fare il punto della situazione - ilSaronno : Covid, i contagi: Gerenzano sale ancora - ilSaronno : Covid, il sindaco Campi informa: molti nuovi casi a Gerenzano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gerenzano

ilSaronno

Un cittadino di Gerenzano non ce l'ha fatta: è morto per coronavirus, facendo salire a tre le vittime del paese dall'inizio della pandemia. "A nome Le condoglianze del sindaco di Gerenzano alla famigl ...GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione di Ivano Campi relativamente alla situazione dei contagi di Coronavirus a Gerenzano. Come da comunicazione di Ats Insubria, Vi riporto ...