Suuuper | arriva l’erede di «Art Attack»

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Laura Carusino Prendete un paio di forbici dalla punta arrotondata e armatevi di colla vinilica, su Rai YoYo, a partire da domani, ogni sabato e domenica alle 16.15,, un nuovo appuntamento della rete che permetterà ai più piccoli di liberare la loro fantasia e creatività. La trasmissione avrà come compagna di lavoro Laura Carusino, storico volto de L’Albero Azzurro, che insegnerà ai piccoli spettatori a riusare e riciclare cose semplici, che si possono trovare in casa, per trasformarle in giochi unici e originali., che sembra avere tutte le carte in regola per diventare l’erede dell’indimenticato Art, è un programma nato durante il lockdown della scorsa primavera ed è stato registrato a casa della stessa Carusino, che si ...