Ranieri Guerra (Oms): “Bolla nel calcio? Difficile osservarla per alcuni club” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La bolla per il campionato di calcio? Sarebbe Difficile osservarla per alcuni club. Abbiamo anche avuto un esempio come l’NBA. C’è un problema abbastanza simile con alcuni club che hanno la possibilità di farlo, altri però non ce l’hanno. A un certo punto è anche una questione di equità, non si possono creare ancora disuguaglianze che nel calcio esistono già“. Così Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms e membro del Cts, in merito a una bolla stile NBA per il calcio. “Juventus-Napoli? Sarebbe stato opportuno dialogare e concertare piuttosto che reagire – ha detto Guerra ai microfoni di Radio Marte -. Il mondo del ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La bolla per il campionato di? Sarebbeperclub. Abbiamo anche avuto un esempio come l’NBA. C’è un problema abbastanza simile conclub che hanno la possibilità di farlo, altri però non ce l’hanno. A un certo punto è anche una questione di equità, non si possono creare ancora disuguaglianze che nelesistono già“. Così, direttore vicario dell’Oms e membro del Cts, in merito a una bolla stile NBA per il. “Juventus-Napoli? Sarebbe stato opportuno dialogare e concertare piuttosto che reagire – ha dettoai microfoni di Radio Marte -. Il mondo del ...

