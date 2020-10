Juventus, parla Moggi: “Il problema non è Pirlo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Luciano Moggi ha parlato, tramite i microfoni di “Radio Bianconera” della situazione molto complicata che sta vivendo la Juventus. Secondo l’ex dirigente, il problema reale non sarebbe Andrea Pirlo ma il centrocampo che, eccezion fatta per Arthur, non dispone di caratteristiche fondamentali per garantire qualità alla manovra. Juventus: le parole di Moggi «Il problema non è Pirlo, il problema lo avete visto, ovvero il centrocampo della Juventus che non funziona perché non ha mezzali. L’unica è Arthur che però non verticalizza mai. Meno male che è finita solo 2-0, nonostante i tre gol annullati ai bianconeri. Leggi anche:Juventus, il prescelto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lucianohato, tramite i microfoni di “Radio Bianconera” della situazione molto complicata che sta vivendo la. Secondo l’ex dirigente, ilreale non sarebbe Andrea Pirlo ma il centrocampo che, eccezion fatta per Arthur, non dispone di caratteristiche fondamentali per garantire qualità alla manovra.: le parole di«Ilnon è Pirlo, illo avete visto, ovvero il centrocampo dellache non funziona perché non ha mezzali. L’unica è Arthur che però non verticalizza mai. Meno male che è finita solo 2-0, nonostante i tre gol annullati ai bianconeri. Leggi anche:, il prescelto ...

Divisero in due l'Italia, come Coppi e Bartali. Si parlava di loro nei bar come si parla e si tifa per la Juve o l'Inter, il Milan o chi preferite voi. Anche coloro che seguivano distrattamente il ...

Diego Armando Maradona compie oggi 60 anni e, in una lettera al Corriere dello Sport, ha parlato del suo amore per il Napoli ... nel Real Madrid, nella Juventus. Io mi vanto e sono orgoglioso di aver ...

