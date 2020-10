Prysmian conferma guidance | titolo accelera

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,30%. Nei primi 9 mesi, i Ricavi di Gruppo sono ammontati a 7.488 milioni di euro con una variazione organica del -9,4% (escludendo il segmento Projects),ndo la resilienza del Gruppo in un contesto macroeconomico e di mercato reso difficile dalla pandemia Covid-19. L’EBITDA Adjusted si attesta a 647 milioni (773 milioni nei primi nove mesi del 2019), dato che riflette la diminuzione delle vendite. L’Utile Netto si attesta a 140 milioni (271 milioni nei primi nove mesi del 2019). L’Indebitamento Finanziario Netto è sceso a 2.669 milioni al 30 settembre 2020 (3.027 milioni al 30 settembre 2019; 2.140 milioni al 31 dicembre 2019). Outlook. Il Gruppo “con fiducia la2020 ...

