Pioli”Bennacer è cresciuto molto | difficile scegliere i titolari”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) il Milan vincendo 3-0 con lo Sparta Praga ha messo a segno il suo 23esimo risultato utile consecutivo, segnando 2 gol da 12 partite consecutive, un risultato strabiliante, se si considera l’inizio di Pioli con i rossoneri. Questo risultato è dovuto anche alla grande diga formata da Kessie e Bennacer. Conferenza Pioli, allenatore del Milan Sulla vittoria: “La squadra sa stare in campo, sa leggere le partite. Venivamo da una buona prestazione dove potevamo fare meglio in fase di controllo. Oggi abbiamo sfruttato bene gli spazi che ci hanno concesso. Le mie scelte saranno sempre più complicato perché stanno facendo tutti bene”. Sulla risposta di chi gioca meno: “I ragazzi lavorano con grande compattezza, quando hai questo atteggiamento è facile per me chiamarli in causa. La rosa è ampia, l’abbiamo voluta, è ...