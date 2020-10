Lui è Peggio di Me, show su Rai 3 con Panariello e Giallini che ‘giocheranno a mettersi i bastoni tra le ruote’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giorgio Panariello Non solo Massimo Ranieri con Qui e Adesso, ma anche Giorgio Panariello e Marco Giallini sono in arrivo su Rai 3 con una sorta di varietà 2.0. Si intitola Lui è Peggio di Me (in omaggio alla commedia del 1985 di Enrico Oldoini con Adriano Celentano e Renato Pozzetto) e andrà in onda in prima serata, con ogni probabilità, da dicembre. Un teatro, due artisti che dividono il set, un centro palco per esibizioni e monologhi, siparietti e dispetti reciproci, una seduta per le interviste e una band. Sarà questa la ’scena’ di Lui è Peggio di Me, occasione con la quale Panariello e Giallini porteranno in TV un’amicizia nata per caso durante il lockdown: “Durante il lockdown abbiamo fatto le ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 ottobre 2020) GiorgioNon solo Massimo Ranieri con Qui e Adesso, ma anche Giorgioe Marcosono in arrivo su Rai 3 con una sorta di varietà 2.0. Si intitola Lui èdi Me (in omaggio alla commedia del 1985 di Enrico Oldoini con Adriano Celentano e Renato Pozzetto) e andrà in onda in prima serata, con ogni probabilità, da dicembre. Un teatro, due artisti che dividono il set, un centro palco per esibizioni e monologhi, siparietti e dispetti reciproci, una seduta per le interviste e una band. Sarà questa la ’scena’ di Lui èdi Me, occasione con la qualeporteranno in TV un’amicizia nata per caso durante il lockdown: “Durante il lockdown abbiamo fatto le ...

