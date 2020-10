Lucca Changes ospiterà gli Italian Esports Open 2020 di Valorant e Clash of Clans (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tornano gli Italian Esports Open 2020 by Vodafone a Lucca Changes in versione "Digital", con il Valorant Lucca Showdown 2020 by Vodafone e con il Clash of Clans Lucca Open 2020 by Vodafone, dal 30 ottobre al 1°novembre. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Tornano Gli Italian Esports Open 2020 by Vodafone di ESL a Lucca Changes, il nuovo format di Lucca Comics & Games, per una edizione davvero unica che accenderà virtualmente le luci sul torneo esport di riferimento per la kermesse toscana.Anche quest'anno, dunque, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tornano gliby Vodafone ain versione "Digital", con ilShowdownby Vodafone e con ilofby Vodafone, dal 30 ottobre al 1°novembre. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Tornano Gliby Vodafone di ESL a, il nuovo format diComics & Games, per una edizione davvero unica che accenderà virtualmente le luci sul torneo esport di riferimento per la kermesse toscana.Anche quest'anno, dunque, ...

