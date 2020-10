La camorra fa fuoco a Ponticelli, pregiudicato in gravi condizioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La camorra torna a fare fuoco a Ponticelli, zona orientale di Napoli. Un pregiudicato di 50 anni, Luigi Aulisio, è stato ferito da diversi colpi di pistola ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedela Villa Betania. Attualmente è in prognosi riservata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Latorna a fare, zona orientale di Napoli. Undi 50 anni, Luigi Aulisio, è stato ferito da diversi colpi di pistola ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedela Villa Betania. Attualmente è in prognosi riservata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

PulcinaCoppola : RT @ansol75: Quando a Portland i Black lives matter tiravano giù le statue,erano intellettuali .Quando i gillet gialli mettevano a ferro e… - GiovanniDelia7 : Le destre spalleggiato dalla camorra soffiano sul fuoco della protesta dei finti commercianti, Vergogna se ne fottano della salute pubnlica - mrcllznn : RT @Pinucci63757977: La7 si è schierata con De Magistris contro De Luca: la conduttrice in quarantena non vuole o non sa fare il suo mestie… - GramsciAG : RT @Pinucci63757977: La7 si è schierata con De Magistris contro De Luca: la conduttrice in quarantena non vuole o non sa fare il suo mestie… - iannizzero : RT @Pinucci63757977: La7 si è schierata con De Magistris contro De Luca: la conduttrice in quarantena non vuole o non sa fare il suo mestie… -

Ultime Notizie dalla rete : camorra fuoco Lockdown, la notte di fuoco di Napoli: così ultras e centri sociali hanno trasformato la protesta in guerriglia La Stampa Da Pianura nel 2008 al Covid nel 2020: a chi interessa soffiare sul fuoco della rivolta

Chi ha interesse a soffiare sul fuoco della miseria e della paura? Con i rifiuti a Pianura nel 2008 si capì subito ...

Noemi, ferita a Napoli dalla camorra: “Nessuno sconto di pena. Vogliamo giustizia vera”

"Perdonami amore di mamma se mostro queste immagini, ma devo: tutti devono vedere le sofferenze che hai patito per mano di due camorristi". L'immagine che Tania mostra è quella della sua bimba che aff ...

Chi ha interesse a soffiare sul fuoco della miseria e della paura? Con i rifiuti a Pianura nel 2008 si capì subito ..."Perdonami amore di mamma se mostro queste immagini, ma devo: tutti devono vedere le sofferenze che hai patito per mano di due camorristi". L'immagine che Tania mostra è quella della sua bimba che aff ...