Francia | ad Avignone assalto a poliziotti | ucciso uomo che inneggiava ad Allah

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Poco dopo l’attacco nella cattedrale di Nizza, avvenuto alle 9 di giovedì 29 ottobre e che causato la morte di tre persone, altri due episodi hanno fatto crescere ulteriormente la tensione: unarmato di coltello avrebbe tentato di attaccare gli agenti di polizia per strada intorno alle 11.15 ad. Lo riferisce Europe 1. L’attaccante avrebbe gridato “Akbar” e minacciato gli agenti di polizia che hanno reagito aprendo il fuoco e uccidendolo. E a Gedda, seconda città dell’Arabia Saudita, una guardia del consolato francese sarebbe stata accoltellata: è ferita ma non in gravi condizioni. Nice’teki saldırıdan birkaç saat sonra Avignon şehrinde de sokakta tekbir getirerek çevresindekileri bıçakla öldürmekle tehdit eden ...