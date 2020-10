Financial Times: 'Seconda ondata Covid è variante spagnola, la diffusione partita questa estate' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una variante del coronavirus che ha avuto origine nei lavoratori agricoli spagnoli si è diffusa rapidamente in gran parte dell'Europa dall'estate e ora rappresenta la maggior parte dei nuovi casi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) Unadel coronavirus che ha avuto origine nei lavoratori agricoli spagnoli si; diffusa rapidamente in gran parte dell'Europa dall'e ora rappresenta la maggior parte dei nuovi casi di ...

La dottoressa Hodcroft, dice il Financial Times, ha sottolineato che la variante 20A.EU1 è diversa da tutte le altre versione di Sars-Cov-2 incontrate in precedenza. "Non ne avevo visti con questo ...

Apple al lavoro su un motore di ricerca alternativa a Google?

Roma, 28 ott. (askanews) – Un nuovo e alternativo motore di ricerca in arrivo? Secondo il Financial Times, Apple sta intensificando i suoi sforzi in questo senso, proprio mentre le autorità antitrust ...

