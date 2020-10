Beve birra mentre guida e in diretta Facebook dice: “Guido meglio se bevo”. Sei minuti dopo si schianta e uccide tre persone (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Guido meglio se bevo”. Così dice un uomo mentre, in diretta sul suo profilo Facebook, è al volante con una birra in mano e la passa alla fidanzata che, seduta accanto a lui, riprende tutta la scena: poi il video si interrompe e, sei minuti esatti dopo, lo schianto contro un furgone in cui sono rimaste uccise tre persone. È quanto successo negli Stati Uniti, a Jersey Village, nel nord-ovest di Houston, in Texas alle 7.53 di domenica mattina: al volante dell’auto, completamente ubriaco, c’era Camilo Morejon, 47 anni, che ora lotta tra la vita e la morte nel letto dell’ospedale. Assieme a lui viaggiavano la compagna Leosveyka Gonzalez, Pedro Martinez e Massel Rodriguez, tutti morti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Guidose bevo”. Cosìun uomo, insul suo profilo, è al volante con unain mano e la passa alla fidanzata che, seduta accanto a lui, riprende tutta la scena: poi il video si interrompe e, seiesatti, lo schianto contro un furgone in cui sono rimaste uccise tre. È quanto successo negli Stati Uniti, a Jersey Village, nel nord-ovest di Houston, in Texas alle 7.53 di domenica mattina: al volante dell’auto, completamente ubriaco, c’era Camilo Morejon, 47 anni, che ora lotta tra la vita e la morte nel letto dell’ospedale. Assieme a lui viaggiavano la compagna Leosveyka Gonzalez, Pedro Martinez e Massel Rodriguez, tutti morti ...

Ultime Notizie dalla rete : Beve birra Birra al bar dopo le 20, poi insulta i carabinieri sui social BolognaToday Vino,si beve meno ma sale qualità. Lambrusco il più popolare

Si beve meno e con maggiore qualità - con un vero e proprio boom ... mentre il tasso più basso di consumo di vino (e birra) è relativo a Toscana ed Umbria. (ANSA).

Erdogan in collera per la nuova caricatura di Charlie Hebdo: ‘Canaglie’

La nuova caricatura di Charlie Hebdo ritrae Erdogan in mutande mentre sorseggia birra e sbircia sotto la gonnella di una donna islamica. È oltraggio.

La nuova caricatura di Charlie Hebdo ritrae Erdogan in mutande mentre sorseggia birra e sbircia sotto la gonnella di una donna islamica. È oltraggio.