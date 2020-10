Napoli, la squadra Primavera in quarantena: altri 6 calciatori positivi al Covid-19 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il gruppo della squadra Primavera del Napoli è in quarantena domiciliare da 11 giorni ed in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti. Lo comunica la società azzurra attraverso il suo canale Twiiter. Intanto la prima squadra si è allenata al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna domani alle ore 21. Per la trasferta spagnola Rino Gattuso potrà contare su Zielinski ed Elmas tornati ad allenarsi con i compagni dopo la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il gruppo delladelè indomiciliare da 11 giorni ed in seguito ad unatà precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato latà al-19 di6 soggetti. Lo comunica la società azzurra attraverso il suo canale Twiiter. Intanto la primasi è allenata al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna domani alle ore 21. Per la trasferta spagnola Rino Gattuso potrà contare su Zielinski ed Elmas tornati ad allenarsi con i compagni dopo la ...

