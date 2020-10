Mauro Corona: “Non tocco alcol da 72 giorni. Bianca Berlinguer mi manca” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ospite di Daria Bignardi a L'Assedio su Nove lo scrittore e scultore ha parlato della sua dipendenza dall'alcol che sta cercando di combattere e dell'esclusione a CartaBianca. L'articolo Mauro Corona: “Non tocco alcol da 72 giorni. Bianca Berlinguer mi manca” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ospite di Daria Bignardi a L'Assedio su Nove lo scrittore e scultore ha parlato della sua dipendenza dall'che sta cercando di combattere e dell'esclusione a Carta. L'articolo: “Nonda 72mi manca” proviene da Gossip e Tv.

