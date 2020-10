Dl rilancio: inserito anche il pacchetto giustizia, processi a porte chiuse, atti depositati con pec (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si tratta di misure che dovranno valere per il tempo strettamente necessario per il superamento della fase acuta e che vanno dai processi a porte chiuse, al compimento di alcuni atti di indagini da remoto, sino al deposito degli atti da parte dei difensori mediante la posta elettronica certificata Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si tratta di misure che dovranno valere per il tempo strettamente necessario per il superamento della fase acuta e che vanno dai, al compimento di alcunidi indagini da remoto, sino al deposito deglida parte dei difensori mediante la posta elettronica certificata

FirenzePost : Dl rilancio: inserito anche il pacchetto giustizia, processi a porte chiuse, atti depositati con pec - pansopher1 : RT @mariamacina: L’accusa di peculato è caduta perché , grazie ad un codicillo inserito di nascosto nel Dl Rilancio lo scorso maggio, in p… - ZPeppem : RT @mariamacina: L’accusa di peculato è caduta perché , grazie ad un codicillo inserito di nascosto nel Dl Rilancio lo scorso maggio, in p… - pietro_busacca : RT @mariamacina: L’accusa di peculato è caduta perché , grazie ad un codicillo inserito di nascosto nel Dl Rilancio lo scorso maggio, in p… - straditeresa : RT @mariamacina: L’accusa di peculato è caduta perché , grazie ad un codicillo inserito di nascosto nel Dl Rilancio lo scorso maggio, in p… -

Ultime Notizie dalla rete : rilancio inserito Decreto Rilancio e Contributo a fondo perduto: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla determinazione del contributo Lavori Pubblici Ferrara, fondi per rilanciare le botteghe storiche

FERRARA. Un investimento di 22mila euro per promuovere le botteghe storiche di Ferrara. Dalla realizzazione di un itinerario per scoprire queste attività all'inserimento nei pacchetti di visita turist ...

FERRARA. Un investimento di 22mila euro per promuovere le botteghe storiche di Ferrara. Dalla realizzazione di un itinerario per scoprire queste attività all'inserimento nei pacchetti di visita turist ...