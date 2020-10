Va bene tutto | ma non la si butti in caciara Il corsivo di Arditti

Leggi su formiche

(Di martedì 27 ottobre 2020) No, il “distinguo a posteriori” no. Già la situazione è difficile per tutti: per chi ha un lavoro e teme di perderlo e per chi aveva un lavoro e l’ha già perso. Oppure per chi ha un’impresa e rischia di vederla andare a ramengo e per chi ci è già passato. O infine per chi un lavoro vorrebbe cercarlo ma non ha nessuna possibilità di trovarlo. E lo stesso vale per chi può rischiare di ammalarsi o si è già ammalato, così come per tutti quelli che devono prendersi cura dei malati e che (spesso) finiscono per passare dall’altra parte della barricata. Insomma è dura sul piano personale, lavorativo, sociale, sentimentale. È dura perché ogni giorno qualcuno che conosci si rivela positivo ai test, con un senso di accerchiamento che rende questo autunno assai diverso dalla ...