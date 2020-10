Serena Enardu Instagram, video simpatico nel mirino degli utenti: «Ma è impazzita?» (Di martedì 27 ottobre 2020) Doveva essere un video simpatico, ma sono stati pochi i followers a lodare il filmato pubblicato da Serena Enardu, che ancora una volta è finita nel mirino degli haters. L’ex tronista di ‘Uomini e donne’ ha pubblicato qualche ora fa un “Tik Tok” di pochi secondi che la mostra dapprima distesa sul divano in intimo, poi in piedi con addosso una maxi felpa. Il fisico mozzafiato della sorella gemella di Elga ha lasciato a bocca aperta vari fan. Complimenti che però sono stati messi in ombra dagli attacchi di diversi utenti, che le hanno scritto di non avere niente di meglio da fare. leggi anche l’articolo —> Maria Grazia Cucinotta Instagram, scollatura ipnotica in primo piano: «Come te ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Doveva essere un, ma sono stati pochi i followers a lodare il filmato pubblicato da, che ancora una volta è finita nelhaters. L’ex tronista di ‘Uomini e donne’ ha pubblicato qualche ora fa un “Tik Tok” di pochi secondi che la mostra dapprima distesa sul divano in intimo, poi in piedi con addosso una maxi felpa. Il fisico mozzafiato della sorella gemella di Elga ha lasciato a bocca aperta vari fan. Complimenti che però sono stati messi in ombra dagli attacchi di diversi, che le hanno scritto di non avere niente di meglio da fare. leggi anche l’articolo —> Maria Grazia Cucinotta, scollatura ipnotica in primo piano: «Come te ...

Notiziedi_it : Intervista esclusiva a Serena Enardu: “Ho fatto i complimenti a Pago per la sua vittoria a Tale e quale show. Oggi… - Kiara851794004 : RT @tommyeoppy: Oppini ha detto a Dayane 'Prima nomini MRT e poi ci parli assieme', beh raga perché ora non vi scagliate dicendo 'MA POSSO… - tommyeoppy : Oppini ha detto a Dayane 'Prima nomini MRT e poi ci parli assieme', beh raga perché ora non vi scagliate dicendo 'M… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato in esclusiva Serena Enardu. Ecco cosa ci ha raccontato ?????? #serenaEnardu @SerenaEnardu… - Ari69082564 : Ma posso stare dove cazzo voglio? *accento sardo* Serena Enardu vibes #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Serena Enardu: anche Oppini e Zelletta a rischio querela, poi elogia Pago Gossip e Tv Serena Enardu Instagram, video simpatico nel mirino degli utenti: «Ma è impazzita?»

Serena Enardu si dà da fare con ‘Tik Tok’: l’ex tronista di ‘Uomini e donne’ ha postato su Instagram un mini video che la mostra in lingerie prima e in felpa poi. Basta un «salto ...

Serena Enardu rompe il silenzio su Pago: “Tale e Quale l’ha migliorato”

Tale e Quale Show, Serena Enardu rompe il silenzio su Pago: "L'ha migliorato" Com'è noto venerdì scorso Pago ha vinto la decima edizione di Tale e Quale ...

Serena Enardu si dà da fare con ‘Tik Tok’: l’ex tronista di ‘Uomini e donne’ ha postato su Instagram un mini video che la mostra in lingerie prima e in felpa poi. Basta un «salto ...Tale e Quale Show, Serena Enardu rompe il silenzio su Pago: "L'ha migliorato" Com'è noto venerdì scorso Pago ha vinto la decima edizione di Tale e Quale ...