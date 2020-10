Altra multa per Paratici | atteggiamento minaccioso nei confronti dell' arbitro in Juve-Verona

CorSport : #Paratici, altra multa: 'Atteggiamento minaccioso verso l'arbitro' - GiorgioMantelli : RT @CorSport: #Paratici, altra multa: 'Atteggiamento minaccioso verso l'arbitro' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Giudice Sportivo, altra multa e altra diffida per Paratici: “Atteggiame… - draguu98 : Un'altra multa a Paratici per atteggiamento e critiche irrispettose nei confronti dell'arbitro. Cos'è? Un nuovo met… -

Ultime Notizie dalla rete : Altra multa

Per il ds della Juventus si tratta della seconda sanzione in poco tempo: il dirigente infatti era già stato multato una decina di giorni fa in occasione del match con il Crotone più o meno per le ...Così nessuno stava in giro col rischio di contagiare gli altri». C’erano controlli sui contagiati? «Certo che sì, appena il test risultava positivo, veniva la polizia a bussare alla porta di casa e se ...