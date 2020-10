Giorgia Meloni: “Serve un azzeramento dei decreti di Conte, pronti a batterci” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giorgia Meloni attacca ancora una volta il Governo Conte e rifiuta l’ipotesi di un ingresso in questa maggioranza da parte di Fratelli d’Italia, piuttosto proponendo delle nuove elezioni una volta finita l’emergenza: “Leggo improbabili ricostruzioni secondo le quali saremmo disponibili a collaborare con il governo, addirittura con un governo di unità nazionale. Lo dico chiaramente: Fratelli d’Italia non parteciperà mai a un governo con Pd e Cinquestelle. Una volta finita l’emergenza, l’unica strada per noi è quella delle elezioni. Abbiamo messo da sempre a disposizione le nostre proposte serie, come opposizione, ma per noi bisogna partire dall’azzeramento dei decreti di Conte. decreti illogici e ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020)attacca ancora una volta il Governoe rifiuta l’ipotesi di un ingresso in questa maggioranza da parte di Fratelli d’Italia, piuttosto proponendo delle nuove elezioni una volta finita l’emergenza: “Leggo improbabili ricostruzioni secondo le quali saremmo disponibili a collaborare con il governo, addirittura con un governo di unità nazionale. Lo dico chiaramente: Fratelli d’Italia non parteciperà mai a un governo con Pd e Cinquestelle. Una volta finita l’emergenza, l’unica strada per noi è quella delle elezioni. Abbiamo messo da sempre a disposizione le nostre proposte serie, come opposizione, ma per noi bisogna partire dall’deidiillogici e ...

