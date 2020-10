Germania | morto il vicepresidente del Parlamento Thomas Oppermann | aveva 66 anni

MediasetTgcom24 : Germania: morto improvvisamente Oppermann, vicepresidente parlamento #thomasoppermann - Adnkronos : #Germania, morto il vice presidente del #Bundestag - fanpage : Si è sentito male durante un'intervista in tv ed è deceduto poco dopo all'ospedale - 5stelletv : RT @leggoit: #Germania, #morto il vicepresidente del Parlamento #Oppermann: aveva 66 anni - leggoit : #Germania, #morto il vicepresidente del Parlamento #Oppermann: aveva 66 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Germania morto

Politica in lutto in Germania per la morte di Thomas Oppermann: il vicepresidente del Bundestag, il Parlamento tedesco, aveva 66 anni ed è stato stroncato da un malore questa mattina.La pizza, i pizzaioli e le pizzerie "muoiono a colpi di decreto". E' l'allarme della Federazione Italiana Associazione Pizzerie e Pizzaioli che chiedono "un ristoro di almeno 15mila euro ad azienda, c ...