Dpcm, cinema e teatri chiusi, da Favino a Nigro la rabbia vip con un post di lutto: «Questa storia non è più disponibile» (Di lunedì 26 ottobre 2020) cinema e teatri nuovamente chiusi, migliaia di lavoratori di nuovo a casa. Il mondo dello spettacolo si scaglia contro la decisione di Conte nel nuovo Dpcm di chiudere sale e intrattenimento. E un... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 ottobre 2020)nuovamente, migliaia di lavoratori di nuovo a casa. Il mondo dello spettacolo si scaglia contro la decisione di Conte nel nuovodi chiudere sale e intrattenimento. E un...

matteosalvinimi : Chiudere attività come palestre, cinema e teatri che negli ultimi mesi hanno investito tanto per adeguare gli stand… - matteosalvinimi : Cultura, arte, spettacolo, musica, cinema, teatro: sicuri ma chiusi. Follia! #Dpcm - IlContiAndrea : A proposito di #Dpcm su chiusure di cinema e teatri qualcuno ha fatto leggere a #Conte questo comunicato? “Su 347.… - BettyRose2012 : RT @ilfattoblog: TEATRI E CINEMA 'Non facciamo guerre tra poveri' #TeatroLuogoSicuro #dpcm - parloamestessa : @love07618772 Le stesse cose del dpcm, a parte i cinema. Yawn. -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm cinema Dpcm, cinema e teatri chiusi, da Favino a Nigro la rabbia vip con un post di lutto: «Questa storia non è più disponibile» Il Messaggero Nuovo Dpcm, Franceschini: "Chi protesta per cinema e teatri non capisce la gravità della situazione"

Il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini è intervenuto sul tema delle chiusure di cinema e teatri e in un messaggio ha spiegato la logica della misura per molti incomprensibile. "Ho ...

Dpcm, Franceschini: «Chi protesta per cinema e teatri non capisce la gravità della situazione»

Così il ministro della Cultura Dario Franceschini in un videomessaggio dopo le proteste del mondo dello spettacolo contro la chiusura di cinema e teatri introdotta dal nuovo Dpcm. «Ho ricevuto molti ...

Il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini è intervenuto sul tema delle chiusure di cinema e teatri e in un messaggio ha spiegato la logica della misura per molti incomprensibile. "Ho ...Così il ministro della Cultura Dario Franceschini in un videomessaggio dopo le proteste del mondo dello spettacolo contro la chiusura di cinema e teatri introdotta dal nuovo Dpcm. «Ho ricevuto molti ...