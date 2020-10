‘Gf Vip 5’, il Codacons invoca la chiusura anticipata del reality di Alfonso Signorini: ecco perché (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Codacons colpisce ancora. L’associazione dei consumatori italiani ha depositato un nuovo esposto all’Agcom, questa volta contro il Grande Fratello Vip 5. Il programma condotto da Alfonso Signorini è finito al centro delle polemiche per la battuta infelice che Mario Balotelli ha rivolto a Dayane Mello. Il calciatore, infatti, è stato ospite del reality nella puntata di venerdì scorso e, scherzando, ha lanciato una battuta verso la showgirl brasiliana che è risultata piuttosto sessista. Il Codacons, dunque, oltre a scagliarsi spesso contro Fedez e Chiara Ferragni, i cui comportamenti sono mal visti, ha preso a cuore anche quanto accade all’interno e all’esterno della Casa. In particolare, qualche settimana fa, il Codacons aveva ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilcolpisce ancora. L’associazione dei consumatori italiani ha depositato un nuovo esposto all’Agcom, questa volta contro il Grande Fratello Vip 5. Il programma condotto daè finito al centro delle polemiche per la battuta infelice che Mario Balotelli ha rivolto a Dayane Mello. Il calciatore, infatti, è stato ospite delnella puntata di venerdì scorso e, scherzando, ha lanciato una battuta verso la showgirl brasiliana che è risultata piuttosto sessista. Il, dunque, oltre a scagliarsi spesso contro Fedez e Chiara Ferragni, i cui comportamenti sono mal visti, ha preso a cuore anche quanto accade all’interno e all’esterno della Casa. In particolare, qualche settimana fa, ilaveva ...

