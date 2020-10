Dpcm Conte, stadi chiusi: stop ai mille spettatori (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel nuovo Dpcm firmato dal Premier Conte, oltre allo stop degli sport non professionistici, c’è anche la chiusura degli stadi e si torna così a giocare a porte chiuse. “Sono consentite a porte chiuse” si legge sul decreto varato nella notte dal presidente del Consiglio. E’ stata così cancellata la norma che permetteva la presenza di mille tifosi allo stadio. “Sono sospese le competizioni sportive, tranne quelle professionistiche a livello nazionale” ha aggiunto il premier nella conferenza stampa. Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel nuovofirmato dal Premier, oltre allodegli sport non professionistici, c’è anche la chiusura deglie si torna così a giocare a porte chiuse. “Sono consentite a porte chiuse” si legge sul decreto varato nella notte dal presidente del Consiglio. E’ stata così cancellata la norma che permetteva la presenza ditifosi alloo. “Sono sospese le competizioni sportive, tranne quelle professionistiche a livello nazionale” ha aggiunto il premier nella conferenza stampa. Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

