Traffico Roma del 24-10-2020 ore 13 | 30

(Di sabato 24 ottobre 2020) Luceverdema pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto ancora difficoltà lungo la tangenziale est si tratta di un incidente tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti verso fuori Italicoincolonnato quindi è congestionato su via La Spezia via Monza ed ancora da Piazza di Porta Maggiore a via Nola in direzione tangenziale è ancora code a tratti sempre sulla tangenziale est tra via Nomentana e via Tiburtina in direzione San Giovanni a San Saba per operazioni di potatura chiusa alviale Guido Baccelli tra Largo fioritto e viale delle Terme di Caracalla oggi e domani dalle 8 alle 16 in zona Tor Vergata al via una manifestazione ciclistica chiuse alPiazza Gismondi viale dell’archiginnasio via Calamai via Cracovia e via di Grotte Portella fino alle 18 circa ...