Serie A | l’Inter torna a vincere | Lukaku e D’Ambrosio stendono il Genoa

Dopo i pareggi con Lazio e Borussia e il ko nel derby l'Inter di Conte torna a vincere e lo fa in casa del Genoa di Maran che regge per un'ora. A segno il solito Lukaku e D'Ambrosio.LA PARTITAcaption id="attachment 1041757" align="alignnone" width="1024" Genoa Inter, getty/captionLa partita di Marassi si rivela subito ostica per l'Inter, con il Genoa di Maran che è molto ben messo in campo e con una linea difensiva molto tosta ed una partita ben interpretata dal trio Zapata-Goldaniga-Bani che complica la serata alla premiata ditta nerazzurra formata da Lukaku e Lautaro, che al 70' esce carico di rabbia e scalciando tutto ciò che trova in panchina. Serve il solito Lukaku per sbloccare una partita insidiosa su una grande invenzione di ...

OptaPaolo : 6 - Danilo D'Ambrosio é l'unico giocatore dell'#Inter ad aver segnato almeno 2 gol in ognuno degli ultimi 6 campion… - OptaPaolo : 0 - Per la prima volta nell'era #Conte, l'#Inter ha chiuso un primo tempo di Serie A senza effettuare alcun tiro ne… - SkySport : Hakimi negativo anche al secondo tampone: l'Inter al lavoro per averlo col Genoa - SofiaNerazzurra : RT @OptaPaolo: 6 - Danilo D'Ambrosio é l'unico giocatore dell'#Inter ad aver segnato almeno 2 gol in ognuno degli ultimi 6 campionati di Se… - LennyCav : Nicolò Rovella stasera ha giocato la sua quarta partita in serie A. La terza contro l'Inter. -

