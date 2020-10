Sara Croce e Hormoz Vasfi: “mi portava in palmo di mano. Ma è diventato orrendo” (Di sabato 24 ottobre 2020) Il magnate iraniano ha chiesto indietro il milione di euro speso durante la loro love story. Ma lei racconta la sua versione dei fatti. La storia tra Sara Croce e il magnate Hormoz Vasfi è iniziata a settembre dello scorso anno, quando la bellissima showgirl si è ritrovata al tavolo di lui durante una cena … L'articolo Sara Croce e Hormoz Vasfi: “mi portava in palmo di mano. Ma è diventato orrendo” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 24 ottobre 2020) Il magnate iraniano ha chiesto indietro il milione di euro speso durante la loro love story. Ma lei racconta la sua versione dei fatti. La storia trae il magnateè iniziata a settembre dello scorso anno, quando la bellissima showgirl si è ritrovata al tavolo di lui durante una cena … L'articolo: “miindi. Ma èorrendo” proviene da leggilo.org.

