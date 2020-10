Genoa-Inter 0-2, decidono Lukaku e D'Ambrosio (Di sabato 24 ottobre 2020) Milano, 24 ottobre 2020 " Reazione vincente e convincente dell'Inter dopo il derby e il pareggio col Borussia in Champions League . Nell'anticipo delle 18 della quinta di A la squadra di Conte ha ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Milano, 24 ottobre 2020 " Reazione vincente e convincente dell'dopo il derby e il pareggio col Borussia in Champions League . Nell'anticipo delle 18 della quinta di A la squadra di Conte ha ...

