Anche a Nocera Inferiore i commercianti sono scesi in piazza per protestare contro il provvedimento di Vincenzo De Luca (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche i nocerini sono scesi in piazza in segno di protesta contro il lockdown prospettato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Libertà, libertà" la parola più volte ripetuta da un cospicuo gruppo di persone riunitosi, inizialmente, in piazza Diaz, dinanzi al Comune. Successivamente, dopo aver protestato, è inziato un corteo che ha attraversato il centro cittadino, proseguendo per piazza Amendola, corso Vittorio Emanuele, per poi terminare in piazza del Corso. Qui, nell'agorà della movida nocerina, non sono mancate frasi di disappunto verso il provvedimento annunciato dal governatore della Campania.

