Scuole chiuse, gli studenti scendono in piazza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non ci sta l'Unione degli studenti, ed è pronta a dare metaforicamente battaglia. Dopo che la Regione Campania, per limitare l'avanzata del contagio, ha deciso di chiudere le Scuole ed imporre la didattica a distanza, gli studenti hanno deciso di scendere in piazza a protestare. La situazione attuale è illustrata chiaramente in una nota inviata dalla stessa UsD: "Oggi, 23 agosto, le studentesse e gli studenti scendono nelle piazze di tutta la Campania per far sentire la propria voce, quella di una comunità scolastica che si trova ad affrontare il ritorno in DaD (didattica a distanza) obbligato ed espanso a tutti da un'ordinanza del presidente De Luca emanata la settimana scorsa. Da quest'estate ...

