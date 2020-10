LIVE MotoGP | GP Teruel 2020 in DIRETTA | FP2 alle 14 30 Dovizioso e Quartararo devono risalire

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 La sessione inizieràore 14.30, si corre sul tracciato di Aragon. 14.00 Buongiorno e benvenuti alladelle prove libere 2 del GP del, tappa del Mondiale. LA CRONACA DELLA FP1 I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP1 11.45: Un saluto dalla redazione di OA Sport, appuntamento14.30 per la FP2. 11.43: Alex Marquez il migliore della FP1 con il crono di 1’48″184 con 438 millesimi di vantaggio su Nakagami e 0″809 su Mir. Morbidelli quinto con la Yamaha Petronas a 0″916 davanti a Vinales (Yamaha Factory) a 0″992. Indietro sia16° che17°, con il francese che ha ...

[MotoGP] – Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Teruel, undicesima ...