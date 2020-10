LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Augusto Fernandez svetta nella FP1. Alle 15.50 la seconda sessione (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento Alle 15.50 per la FP2! Un saluto a tutti! 12.37 La classifica dei tempi al termine della FP1: 1 37 A. Fernandez 1:52.623 2 22 S. LOWES +0.134 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.365 4 96 J. DIXON +0.388 5 16 J. ROBERTS +0.554 6 7 L. BALDASSARRI +0.559 7 72 M. BEZZECCHI +0.667 8 9 J. NAVARRO +0.677 9 87 R. GARDNER +0.691 10 10 L. MARINI +0.724 12.37 Nessuno riesce a migliorare il crono di Augusto Fernandez! Marc VDS svetta nelle prove libere 1 davanti a Sam Lowes ed a Di Giannantonio! 12.35 Bandiera a scacchi! 12.34 Marc VDS domina la scena al primo ed ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento15.50 per la FP2! Un saluto a tutti! 12.37 La classifica dei tempi al termine della FP1: 1 37 A.1:52.623 2 22 S. LOWES +0.134 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.365 4 96 J. DIXON +0.388 5 16 J. ROBERTS +0.554 6 7 L. BALDASSARRI +0.559 7 72 M. BEZZECCHI +0.667 8 9 J. NAVARRO +0.677 9 87 R. GARDNER +0.691 10 10 L. MARINI +0.724 12.37 Nessuno riesce a migliorare il crono di! Marc VDSnelle prove libere 1 davanti a Sam Lowes ed a Di Giannantonio! 12.35 Bandiera a scacchi! 12.34 Marc VDS domina la scena al primo ed ...

In corso la prima sessione di prove del GP de Teruel, secondo appuntamento consecutivo in programma al Motorland di Aragon. Nelle Libere 1 della Moto3 il più veloce è stato Masia davanti a Fenati e Ön ...

