Grande Fratello Vip 5, Elisabetta scrive a Pierpaolo: “Io ti penserò sempre” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una lunga lettera intrisa di sentimenti quella firmata al Grande Fratello Vip da Elisabetta Gregoraci ed indirizzata a Pierpaolo in occasione di quelle che potrebbero essere le sue ultime ore all’interno del casa più paparazzata d’Italia. Sì, perché su richiesta della redazione, anche a queen Elisabetta è stata commissionata la sua ultima lettera, una lettera d’addio che avrebbe potuto decidere di dedicare a chiunque avesse voluto lei. Ovviamente, Elisabetta Gregoraci ha pensato di rivolgerla a Pierpaolo. Ecco cosa gli ha scritto: “Mai avrei pensato di trovare una persona che mi colpisse così tanto. Penso tanto a noi in queste ore e il distacco non sarà semplice per entrambi”. Dopo gli ultimi ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una lunga lettera intrisa di sentimenti quella firmata alVip daGregoraci ed indirizzata ain occasione di quelle che potrebbero essere le sue ultime ore all’interno del casa più paparazzata d’Italia. Sì, perché su richiesta della redazione, anche a queenè stata commissionata la sua ultima lettera, una lettera d’addio che avrebbe potuto decidere di dedicare a chiunque avesse voluto lei. Ovviamente,Gregoraci ha pensato di rivolgerla a. Ecco cosa gli ha scritto: “Mai avrei pensato di trovare una persona che mi colpisse così tanto. Penso tanto a noi in queste ore e il distacco non sarà semplice per entrambi”. Dopo gli ultimi ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - isadoralarosa : @GiusiZambuco ma guardati il grande fratello e non ti sforzare il cervellino - ChrisEvanscute1 : RT @xChandlerxBing: Comunque allibita DA Stefania Orlando, non ha mai fatto uno scivolone, non ha mai sbagliato un colpo, sta uscendo benis… - ChrisEvanscute1 : RT @zerowidee: ma questi che ripetono ogni dieci secondi: 'sOnO v3nUto quA pEr viv3re seRenO!!' PRONTOOOOO SIETE AL GRANDE FRATELLO NON… -