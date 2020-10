Formula 1 Gp Portogallo 2020, prove libere 1 in diretta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Portimao, Portogallo,, 23 ottobre 2020 - Per la prima volta la Formula 1 attesa sul circuito portoghese di Portimao . Dodicesima tappa del Mondiale F1 : da oggi, con la prima giornata di prove libere, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Portimao,,, 23 ottobre- Per la prima volta la1 attesa sul circuito portoghese di Portimao . Dodicesima tappa del Mondiale F1 : da oggi, con la prima giornata di, ...

SkySportF1 : Dalle 12 il via alle libere del #PortugueseGP: tutti gli aggiornamenti da Portimao #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Leclerc nella conferenza di Portimao: 'Pista difficile, ma non vedo l'ora' #PortugueseGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Vedremo la pioggia a Portimao questo weekend? Le previsioni meteo per il #PortugueseGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Vedremo la pioggia a Portimao questo weekend? Le previsioni meteo per il #PortugueseGP #SkyMotori #F1 #Formula1 https://… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Dalle 12 il via alle libere del #PortugueseGP: tutti gli aggiornamenti da Portimao #SkyMotori #F1 #Formula1 -