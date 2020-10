Antonino Vadalà il feeling con Sophie a Uomini e Donne | ” Ho voglia di baciarla”

Leggi su giornal

(Di venerdì 23 ottobre 2020)è spiccata tra le varie troniste che sono passate per lo studio diper cercare l’anima gemella. La giovane studente sembra aver fatto breccia nei cuori di tutti, in modo inaspettato anche in quello dell’opinionista Tina Cipollari, cosa mai accaduta prima di questa edizione. A corteggiarla è sceso anche lo studenteVadalà, il quale ha sviluppato un certocon, a tal punto di pensare anche ad un ipotetico futuro assieme. Nella sua vita non si è mai innamorato davvero, a parte qualche infatuazione, ma ora si mostra determinato a procedere nel suo percorso con lei, a piccoli passi.Vadalà ilconPrima di scoprire come ha ...